Житель Карелии проложил дренажные трубы в озеро и попал под суд

По решению суда жителю Олонца пришлось возмещать ущерб, причиненный водным биоресурсам, в результате установки дренажной системы в озеро Кюлюярви, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Олонецкого района установила, что житель Олонца через земельный участок, расположенный на мысе озера Кюлюярви, незаконно провел дренажную систему - выполнил планировку территории; произвел отсыпку участка песчаной смесью; установил два приемных колодца с выпусками дренажных труб непосредственно в озеро.

Как посчитали в ведомстве, тем самым он причинил ущерб окружающей среде. В связи с этим прокурор района обратился с исковым заявлением в мировой суд.

Исковое заявление прокурора о возмещении причиненного водным биоресурсам ущерба было рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время причиненный ущерб полностью возмещен.