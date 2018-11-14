Житель Карелии пропил украденный у пенсионерки внедорожник

В полицию Сегежского района обратилась 56-летняя горожанка с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что из ее гаража пропал отечественный внедорожник. Машина долгое время не использовалась и была не на ходу, поэтому хозяйка не знала, когда точно была совершена кража.

Сотрудники полиции задержали 25-летнего подозреваемого. Ранее судимый местный житель сознался в содеянном и рассказал подробности произошедшего.

Он знал, что в гараже находится автомобиль, за которым никто не следит. Ночью мужчина прибыл на авто к гаражу, подобрал ключ к замку, проник в постройку и на буксире доставил машину к пункту приема металла, где сбыл её за 10 тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил на продукты и спиртные напитки.

На подозреваемого завели уголовное дело.