Житель Карелии, публично оскорбивший сотрудника полиции, заинтересовал прокуратуру

По результатам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура изучила материалы об административных правонарушениях в полиции Медвежьегорского района и выявила преступление против порядка управления.

Надзорный орган установил, что в августе текущего года местный житель был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. А перед совершением правонарушения он в состоянии опьянения публично оскорбил сотрудника полиции, который находился при исполнении.

Таким образом прокуратура в действиях злоумышленника установила признаки преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса РФ, а именно: публичного оскорбления представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

В связи с этим надзорное ведомство района направило материалы проверки в Следком Карелии для решения вопроса об уголовном преследовании.

В Следкоме Карелии было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура республики контролирует расследование, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.