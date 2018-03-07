Житель Карелии, пырнувший ножом мужа знакомой, получил "условку"

В Карелии суд вынес приговор 48-летнему жителю Калевальского района, который обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью мужу своей знакомой.

"Установлено, что подсудимый в январе 2017 года в ходе ссоры с ревнивым мужем своей знакомой, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему один удар ножом в область живота", - рассказали в республиканской прокуратуре.

Действия подсудимого были квалифицированы судом по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Поскольку мужчина признал свою вину, помирился с потерпевшим и характеризуется положительно, суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, отметили в надзорном ведомстве.

Приговор пока не вступил в силу.