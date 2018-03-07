Житель Карелии, пырнувший ножом мужа знакомой, получил "условку"

По теме
Загрузка...
В Карелии суд вынес приговор 48-летнему жителю Калевальского района, который обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью мужу своей знакомой.
"Установлено, что подсудимый в январе 2017 года в ходе ссоры с ревнивым мужем своей знакомой, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему один удар ножом в область живота", - рассказали в республиканской прокуратуре.
Действия подсудимого были квалифицированы судом по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.
Поскольку мужчина признал свою вину, помирился с потерпевшим и характеризуется положительно, суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, отметили в надзорном ведомстве.
Приговор пока не вступил в силу.
По теме
Выбор читателей
01.03.2018, 17:40
28.02.2018, 21:30
01.03.2018, 12:49
02.03.2018, 16:20
01.03.2018, 15:55
Аналитика
Сегодня 10:40
Политкухня
За коротким информационным сообщением "27 февраля открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия" скрывается целая история.
05.03.2018 16:39
01.03.2018 15:55
01.03.2018 13:06
27.02.2018 11:23
Чтиво
Сегодня 13:27
Личное мнение
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
01.03.2018 09:56
Медиа
Сегодня 16:46
Комментарии