Житель Карелии раскаялся в том, что не помогал сыну и дочери

Сделал он это в суде, куда попал за неуплату алиментов.

Беломорский суд вынес приговор в отношении 43-летнего ранее несудимого местного жителя, обвиняемого в неуплате алиментов. Об этом сообщили в телеграм-канале инстанции.

Суд установил, что мужчина знал о задолженности по алиментам. Ранее он был привлечен к административной ответственности и приговорен к обязательным работам. Но платить алименты это его не заставило — сыну и дочери он помогать так и не начал.

На суде беломорчанин раскаялся и признал свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 6 месяцам обязательных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства, а также с испытательным сроком в 1 год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.