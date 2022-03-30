Житель Карелии распилил и сдал на металлолом чужой автомобиль

Хозяйка авто жила в другом городе и давно не пользовалась своим транспортом, сообщили в МВД Карелии.

Заявление от 46-летней петрозаводчанки поступило в полицию Муезерского района. Женщина ранее жила в районе, а после переезда в столицу Карелии оставила в поселке свою машину. Автомобиль просто стоял возле дома, а заявительница изредка приезжала и проверяла сохранность имущества. Но в один из приездов машины у дома не оказалось.

Правоохранители установили, что к краже причастен 23-летний местный житель. Молодой человек признался, что посчитал старый ВАЗ безхозным. Он снял двигатель, затем распилил кузов на части и сдал его в пункт приема металлолома.

Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.