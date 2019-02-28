Житель Карелии рассчитался с долгами за счет заснувшего приятеля

В Пряжинском районе оперативники в дежурные сутки раскрыли кражу с банковской карты, сообщает МВД Карелии.

В среду в полицию Пряжинского района обратился 61-летний житель Петрозаводска. С его банковской карты похищены более 12 тысяч рублей. В тот день он распивал спиртные напитки с приятелем в дачном доме в деревне Половина. Он дал гостю банковскую карту и попросил купить ещё алкоголь, а сам задремал. Утром потерпевший обнаружил смс о списании крупной суммы со счета и отсутствие приятеля. Тот, в свою очередь, на связь не выходил.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого, 50-летнего ранее судимого жителя района. По версии следствия, он поехал в посёлок Матросы, где расплатился за продукты и спиртное похищенной банковской картой. Кроме того, у гражданина был крупный долг перед магазином – его он также погасил чужой картой, которую впоследствии выкинул.

Возбуждено уголовное дело.