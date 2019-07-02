Житель Карелии растерял краденую "добычу"

Мужчина потерял несколько бутылок водки, краденных из магазина, сообщили в МВД Карелии.

В полицию ночью позвонил житель Кеми и сообщил, что услышал шум на улице, звон разбитого стекла. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они выяснили, что в поселковый магазин проник злоумышленник, разбив окно. Его добычей стали пять бутылок водки и кусочек сала.



При обследовании местности оперуполномоченный обнаружил свежие следы, которые способствовали установлению личности подозреваемого. Был допрошен 54-летний местный житель. Он рассказал, что ночью, возвращаясь домой, решил зайти в магазин за алкоголем. Поняв, что дверь торговой точки не откроется до утра, он разбил окно, проник внутрь и похитил приглянувшиеся продукты.



В итоге полицейскими была изъята часть похищенного, а три бутылки водки алкоголя, по словам подозреваемого, были потеряны по пути домой.



Возбуждено уголовное дело.