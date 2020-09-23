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Житель Карелии разбил камнем машину врага, якобы пытаясь разнять дерущихся ворону и кошку

Новости. Криминал
18:40, 24 Сентября 2020
фото: youtube.com / Александра Онищук ЛПХ Быть добру!
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В Олонецком районе полицейскими установлен подозреваемый в повреждении транспорта: мужчина придумал удивительную легенду для объяснения своего поступка.

В дежурную часть олонецкой полиции обратился 50-летний местный житель. Он рассказал, что кто-то помял бампер и разбил лобовое стекло его микроавтобуса. Об этом информирует МВД по Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен 35-летний подозреваемый. Как выяснилось, между мужчинами был затянувшийся конфликт. В один из дней подозреваемый со злости кинул камень в лобовое стекло автомобиля противника. Стекло разбилось, камень, отскочив, повредил еще и бампер. Ущерб превысил 16 тыс. рублей.

Как рассказали в полиции, поначалу подозреваемый, не желая сознаваться, утверждал, что повредил транспорт случайно, пытаясь камнем разнять дерущихся ворону и кошку.

По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, как вместо кошки в дом жителя поселка Карелии зашел вор и вынес имущество на 35 тысяч рублей.

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