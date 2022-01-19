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Житель Карелии размозжил голову собаке молотком и получил штраф

Новости. Общество
11:05, 20 Января 2022
фото: © Игорь Шихов / ВК

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В Сегежском районе за жестокое убийство животного мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Суд признал 38-летнего жителя Сегежи виновным в совершении преступления, связанного с жестоким обращением с животным.

Установлено, что подсудимый в августе 2021 года в состоянии алкогольного опьянения нанес молотком не менее трех ударов по голове и туловищу собаки, после чего животное погибло.

Мужчина свою вину признал полностью, пояснив, что животное, находясь в подъезде, кидалось на прохожих.

За убийство собаки сегежанин получил штрафа в 15 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сенатор от Карелии Игорь Зубарев рассказал о том, что для тех, кто выбрасывает питомцев на улицу, будет введена административная ответственность.

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Комментарии

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кир
2022-01-20 12:11:53
Это не штраф, а традиционное враньё.
Беня
2022-01-20 11:55:52
А если бедная собачка пожевала бы вашего ребенка, вы бы тоже слюни пускали?
Гость
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