Житель Карелии размозжил голову собаке молотком и получил штраф

В Сегежском районе за жестокое убийство животного мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Суд признал 38-летнего жителя Сегежи виновным в совершении преступления, связанного с жестоким обращением с животным.
Установлено, что подсудимый в августе 2021 года в состоянии алкогольного опьянения нанес молотком не менее трех ударов по голове и туловищу собаки, после чего животное погибло.
Мужчина свою вину признал полностью, пояснив, что животное, находясь в подъезде, кидалось на прохожих.
За убийство собаки сегежанин получил штрафа в 15 000 рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сенатор от Карелии Игорь Зубарев рассказал о том, что для тех, кто выбрасывает питомцев на улицу, будет введена административная ответственность.
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