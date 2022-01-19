Житель Карелии размозжил голову собаке молотком и получил штраф

В Сегежском районе за жестокое убийство животного мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Суд признал 38-летнего жителя Сегежи виновным в совершении преступления, связанного с жестоким обращением с животным.

Установлено, что подсудимый в августе 2021 года в состоянии алкогольного опьянения нанес молотком не менее трех ударов по голове и туловищу собаки, после чего животное погибло.

Мужчина свою вину признал полностью, пояснив, что животное, находясь в подъезде, кидалось на прохожих.

За убийство собаки сегежанин получил штрафа в 15 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сенатор от Карелии Игорь Зубарев рассказал о том, что для тех, кто выбрасывает питомцев на улицу, будет введена административная ответственность.