Нерадивых хозяев, выбросивших животных на улицу, будут штрафовать

Для тех, кто выбрасывает питомцев, будет введена административная ответственность, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

На последнем заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенаторы рассмотрели сразу два законопроекта, касающихся содержания животных. Региональные власти хотят наделить правом устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу животных. А для тех, кто выбрасывает своих питомцев на улицу, жестоко обращается с животными, планируется ввести административную ответственность. Об этом рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.



Законодательное собрание РК

«На заседаниях нашего профильного комитета мы не раз обсуждали инициативы по изменению закона, касающегося ответственного обращения с животными. Результатом этой работы стали разработанные документы, которые должны быть приняты в этом году. Так, мы считаем, что субъектам федерации нужно дать возможность устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, помимо уже предусмотренных законом об ответственном обращении с животными. Эти требования должны быть направлены на обеспечение безопасности, как людей, так и животных, и сохранность имущества физических и юридических лиц. Кроме того, вводимые в регионах правила должны помочь обеспечить надлежащий уход за питомцами и предотвратить жестокое обращение с ними. Среди дополнительных полномочий у региональных властей могут быть вопросы по стерилизации и вакцинации животных», - отметил Игорь Зубарев.

Второй законопроект направлен на решение проблемы безнадзорных животных. Авторы инициативы предлагают штрафовать тех, кто выбрасывает своих питомцев. Административное наказание назначат, если нет уголовного состава преступления. За жестокое обращение с животными для граждан хотят ввести штраф в 5-15 тысяч рублей, для должностных лиц — в 15-30 тысяч, а для организаций — в 50-100 тысяч рублей.

«На штрафные санкции попадают и те, кто бросает и морит голодом своих собак и кошек, и те, кто содержит животных, которых запрещено держать дома — медведей, львов, пум, рысей. К сожалению, нерадивые хозяева часто нещадно эксплуатируют экзотических животных, предлагая фотосессии. Это нужно прекратить. Новые нормы как раз на это и направлены», - считает сенатор от Карелии.

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