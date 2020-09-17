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Житель Карелии развелся с женами и накопил крупные долги по алиментам

Новости. Общество
17:20, 18 Сентября 2020
фото: © bashinform/Андрей Старостин
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Житель Питкярантского района задолжал по алиментам более 580 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Мужчина не платил алименты на содержание несовершеннолетних детей от бывших супруг. 

Должник официально нигде не работал, имущества, на которое можно было обратить взыскание, не имеет, мер к погашению алиментов не предпринимал.

Мировым судьей должнику вынесено административное наказание в виде 40 часов обязательных работ. 

Нарушителя предупредили о последствиях уклонения от отбывания наказания – административный арест до 15 суток или штраф.

Алиментщик отработал, а после устроился на работу. 

Ранее дерзкий алиментщик из Карелии накопил более 1 млн долга.

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