Дерзкий алиментщик из Карелии накопил более 1 млн долга

Должник получил наказание в виде обязательных работ, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.
Житель Карелии накопил крупный долг – полтора миллиона рублей. Из них более 1 млн рублей – долги по алиментам.
В общении с судебными приставами должник вел себя дерзко, от погашения задолженности уклонялся.
В июле приставы арестовали принадлежащие мужчине три транспортных средства.
Также суд назначил алиментщику наказание в виде обязательных работ сроком на 80 часов.
В отношении гражданина может быть возбуждено уголовное дело.
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