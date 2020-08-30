Дерзкий алиментщик из Карелии накопил более 1 млн долга

Должник получил наказание в виде обязательных работ, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Житель Карелии накопил крупный долг – полтора миллиона рублей. Из них более 1 млн рублей – долги по алиментам.

В общении с судебными приставами должник вел себя дерзко, от погашения задолженности уклонялся.

В июле приставы арестовали принадлежащие мужчине три транспортных средства.

Также суд назначил алиментщику наказание в виде обязательных работ сроком на 80 часов.

В отношении гражданина может быть возбуждено уголовное дело.

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