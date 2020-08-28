Нерадивый отец из Карелии остался без земли

Житель Кондопожского района накопил долг по алиментам на сумму 235 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Установлено, что должник не был официально трудоустроен, по месту прописки не проживал и погашать задолженность не собирался.

Приставы выяснили, что у жителя Карелии в собственности имеется земельный участок.

На землю должника наложили арест. Теперь ее должны будут оценить и продать в счет погашения долга.

Ранее алиментщика в Карелии арестовали на 10 суток, несмотря на погашение долга.