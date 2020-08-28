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Нерадивый отец из Карелии остался без земли

Новости. Общество
17:20, 28 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Житель Кондопожского района накопил долг по алиментам на сумму 235 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Установлено, что должник не был официально трудоустроен, по месту прописки не проживал и погашать задолженность не собирался.

Приставы выяснили, что у жителя Карелии в собственности имеется земельный участок.

На землю должника наложили арест. Теперь ее должны будут оценить и продать в счет погашения долга.

Ранее алиментщика в Карелии арестовали на 10 суток, несмотря на погашение долга.

 

 

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