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Новости. Общество
12:15, 20 Января 2019
фото: "Столица на Онего", Валерий Поташов

Житель Карелии решился на одиночное путешествие на север

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Отправиться в зимнее одиночное путешествие через всю Карелию – от берегов Ладожского озера до вершины горы Нуорунен - решил карельский писатель Сергей Филенко.

"Когда-то давно я был гидом по дикой природе Карелии и работал с международным проектом TACIS, который предусматривал создание в республике сети особо охраняемых природных территорий вдоль ее границы с Финляндией, где еще сохранились малонарушенные леса. Еще тогда у меня возникла идея пройти по этим лесам с юга на север, но, к сожалению, многие запланированные особо охраняемые природные территории так и остались на бумаге, а я потом стал плотником, и чем больше узнавал людей, тем больше любил бревна. Как плотник, я даже нашел оправдание своему ремеслу – когда рубится красивый лес, природа превращается в строительную культуру, в те деревянные срубы, которые известны еще со времен Древнего Новгорода и даже более ранних времен. Поэтому сегодня концепция моего путешествия изменилась – я просто устал работать руками, а поход – это отдых, когда ничего не нужно делать. Ты только идешь вместе со своими мыслями. Когда вокруг в стране и мире суета и никчемность, и многим не понятно, куда идти, у тебя все-таки есть цель – ты идешь на Север", - сказал Сергей Филенко.

"С помощью этого неспешного двухмесячного путешествия я хочу перепилить себя и посмотреть на свои годовые кольца, которые получаются из пережитого опыта и прочитанных книг. Что во мне есть? Это возможность понять, кто я, откуда и куда иду", - отметил он.

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