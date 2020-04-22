Житель Карелии с открытой формой туберкулеза разгуливал по поселку

Судебные приставы убедили мужчину добровольно согласиться на лечение, без принудительной госпитализации, сообщили в УФССП по Карелии.

В отдел судебных приставов по Беломорскому району на исполнение поступил исполнительный документ о принудительной госпитализации в стационар гражданина с открытой формой туберкулеза.



Молодой мужчина, имеющий тяжелое заболевание, спокойно проживал в одном из населенных пунктов района, посещал общественные места и уклонялся от добровольной госпитализации в диспансер для прохождения лечения, представляя реальную угрозу для здоровья своих соседей и близких.

Односельчане обратились в администрацию Сосновецкого сельского поселения с требованием оградить их от больного.



По адресу проживания мужчину не обнаружили. Для содействия в поиске были привлечены сотрудники правоохранительных органов, медицинской службы и иные граждане. Судебные приставы установили адрес его проживания. После продолжительной беседы житель района осознал, что лучше добровольно отправиться в противотуберкулезный диспансер.