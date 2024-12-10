Житель Карелии сам у себя «угнал» машину, когда испугался последствий, по пьяни влетев в ограждение

Житель Лахденпохского района стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном доносе о преступлении.

В полицию Лахденпохского района обратился 30-летний житель города и сообщил, что у него угнали машину. Заявление зарегистрировали, а мужчину предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о преступлении.

Полицейские нашли автомобиль заявителя со следами дорожно-транспортного происшествия. При этом факты об угоне, изложенные жителем Лахденпохьи, подтверждения не нашли.

Мужчина признался, что к дорожному инциденту причастен сам. По его словам, он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Испугавшись ответственности, водитель бросил машину и покинул место ДТП, а на следующий день обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы, отметили в пресс-службе МВД Карелии.