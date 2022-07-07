Житель Карелии сдал чужой гараж в металлолом

В Сегеже местный житель разобрал чужой гараж и сдал в металлолом, сообщили в МВД Карелии.

Следователи отдела МВД в Сегежском районе завершили расследование уголовного дела о краже лома чёрного металла весом без малого полторы тонны.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление 48-летнего местного жителя. Он рассказал, что кто-то разобрал и похитил принадлежащий ему самодельный металлический гараж. Причинённый ущерб превысил 17 600 рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 41-летний сегежанин. Он рассказал, что обнаружил разбросанные по территории гаражного кооператива листы металла, которые посчитал бесхозными, и решил продать их. Мужчина погрузил их в фургон и отвёз в пункт приёма металлолома. Вырученными деньги – 15 тысяч рублей – он распорядился по своему усмотрению.

Следственными органами собрана достаточная для предъявления обвинения доказательная база. Фигурант частично возместил ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.