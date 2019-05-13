Житель Карелии сгорел в День Победы

В поселке Пиндуши на пожаре погиб 42-летний мужчина, сообщили отделении пожарной службы Медвежьегорского района.

В поселке Пиндуши 9 мая произошел пожар квартиры 2-квартирного жилого дома по ул. Железнодорожной. Пожар тушили пожарные ПЧ-31 и ПЧ-15 из Пиндуш и Медвежьегорска.

Всего к месту пожара прибыло восемь человек личного состава на двух пожарных автомобилях. Также при тушении пожара пожарные использовали аппараты для дыхания на сжатом воздухе.

Вторую квартиру дома от огня пожарные отстояли. На пожаре погиб проживавщий в квартире мужчина 1976 г.р.

Причины пожара устанавливаются.