Житель Карелии шампуром расцарапал машину придирчивой соседки

В полицию Олонецкого района обратилась 35-летняя гражданка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что кто-то повредил ее автомобиль Renault Logan.

Она приехала в деревню, чтобы проверить свой участок, припарковала машину и отлучилась буквально на полчаса. По возвращении женщина обнаружила царапины на багажнике и крыле. Сумма ущерба была оценена в 14 тысяч рублей.

К преступлению оказался причастен 36-летний гражданин, проживающий по соседству с потерпевшей. Как выяснилось, в тот день между ними произошел небольшой конфликт. Женщина заметила, что он жарит мясо неподалеку от ее дома, и сделала замечание, опасаясь угрозы возникновения пожара. Местному жителю это не понравилось – он дождался, пока соседка уйдет, и шампуром поцарапал ей машину.

Возбуждено уголовное дело.