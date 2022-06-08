Житель Карелии шокирован масштабом разрушения дорог в Пряжинском районе

Ямы, рытвины, колдобины: так коротко, тремя словами можно охарактеризовать дороги в Пряжинском районе.

«За этот год мне пришлось уже три раза отправлять свою машину в ремонт. И не потому, что я такой нерадивый водитель, мол, не берегу свою железную лошадь. А потому, что после строительных работ по вводу в строй водопровода, у нас все грунтовые (и не грунтовые) дороги находятся в ужасном состоянии. На фотографиях хорошо видно подтверждение моих слов: необходима загрунтовка и подсыпка щебня на грунтовых дорогах, ямочный ремонт на асфальтовых магистралях, и грейдер должен пройти по обочинам — убрать лишние насыпи и огромные валуны. Обо всем этом можно только мечтать: представители местной власти пообещали заняться ремонтом дорог после завершения строительства водопровода. Однако все сроки по строительству давно перенесены и, что называется, а воз поныне там. Думаю, что еще лет пять придется ездить по разбитым дорогам. Обидно, что разбили их не лесовозы, а наше российское разгильдяйство», — заявил Иван Григорьев из поселка Пряжа.

Полный текст заявления местного жителя читайте далее.