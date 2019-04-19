Житель Карелии сядет на полгода в колонию за пьяное вождение

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Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в период отбывания уголовного наказания за такое же преступление, сообщили в прокуратуре Карелии.
В августе водитель был осужден за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.
Несмотря на наличие судимости, в феврале текущего года водитель вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Суд по совокупности приговоров назначил виновному окончательное наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением на 3 года права управления транспортными средствами.
Приговор в законную силу не вступил.
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