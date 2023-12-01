Житель Карелии скачал приложение на телефон и лишился нескольких десятков тысяч рублей

Житель Кеми стал жертвой мошенников.

В полиции Кемского района расследуется уголовное дело о хищении денег с банковского счета. О преступлении в полицию заявил 57-летний местный житель.

Жителю Кеми позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что от имени мужчины поступила заявка на оформление кредита. Телефонный собеседник заявил, что операция является незаконной и предложил жителю Кеми установить на телефон специальное приложение для поверки устройства на безопасность. Мужчина последовал рекомендациям и скачал программу. Спустя время он проверил свой банковский счет и узнал, что с него списали больше 74 тысяч рублей.

По версии полиции, приложение, установленное на телефон заявителя, позволило мошенникам получить удаленный доступ к его банковским приложениям.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщили в МВД Карелии.