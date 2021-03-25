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Житель Карелии сломал челюсть приятелю, проявившему неуважение к любимой собутыльнице

Новости. Криминал
10:05, 26 Марта 2021
фото: © anzub.ru
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В Олонце пьянка закончилась сломанной челюстью и уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Олонецкого района поступило сообщение об инциденте в одной из квартир, полицейские выехали на место происшествия и установили детали произошедшего.

Вечером двое приятелей и девушка одного из них распивали спиртные напитки. В ходе застолья потерпевший – 39-летний житель Олонца – оскорбил свою возлюбленную. Товарищ – 34-летний горожанин – вступился за неё. Мужчины поругались и в ход пошли кулаки.

По версии дознания, в результате потасовки "заступник" нанёс своему оппоненту множественные удары в голову. В дальнейшем медики диагностировали у пострадавшего перелом челюсти.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-26 10:08:45
Самобытные. Кстати, хде Миша ?
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