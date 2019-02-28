Житель Карелии сломал челюсть приятелю за брошенный окурок

Житель Кондопожского района предстанет перед судом за избиение квартиранта, сообщили в прокуратуре Карелии.

Расследованием установлено, что во время совместного распития спиртных напитков хозяин квартиры сделал замечание проживавшему у него приятелю по поводу упавшего на пол окурка.

После отказа поднять окурок обвиняемый нанес потерпевшему удары кулаками, причинив ему перелом нижней челюсти и другие телесные повреждения.

Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

В настоящее время прокуратурой района готовится гражданский иск о взыскании с обвиняемого в пользу государства средств, затраченных на оказание медицинской помощи потерпевшему.