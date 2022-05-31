Житель Карелии сломал шею знакомому — и ничего ему за это не было

В Прионежском районе местный житель, сломавший шею знакомому, получил условный срок, сообщили в районном суде.

Житель Прионежского района на почве личных неприязненных отношений к знакомому в ходе ссоры попытался придушить его. Потерпевший поступил в больницу с закрытым переломом шеи. Травмы оценили как тяжкий вред здоровью.

Несмотря на отрицание вины, виновность подсудимого подтверждается совокупностью доказательств, показаниями потерпевшего и свидетелей, при этом обстоятельств, свидетельствующих о возможном оговоре подсудимого, судом установлено не было.

Кроме того, суд не усмотрел неосторожного причинения тяжкого вреда здоровью и превышения пределов необходимой обороны при совершении преступления.

Осужденному назначено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года, с возложением определенных обязанностей.