Житель Карелии, случайно обнаруживший чужие деньги в банкомате, устроил шопинг

В начале июля в дежурную часть полиции обратилась 35-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

У петрозаводчанки похитили 12,4 тысячи рублей.

Как выяснилось, неделей ранее женщина снимала деньги через банкомат. Когда операция была почти завершена, она отвлеклась на разговор, забрала карту и ушла, не дождавшись выдачи наличных. В последующем пыталась обратиться за помощью в банк, но там заверили, что деньги были выплачены.

Полицейские установили, что невнимательностью потерпевшей воспользовался ранее судимый 33-летний сегежанин.

Мужчина приехал в Костомукшу на заработки и, обнаружив чужие деньги, очень обрадовался. Он решил потратить их на собственные нужды. В частности, внес часть оплаты за съемное жилье, купил одежду и продукты.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин с высокой покупательской активностью опустошил чужую карту за 1,5 часа.