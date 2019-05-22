Житель Карелии сорвал шпингалет ради наживы

Мужчина пробрался в дом и обокрал знакомого, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района с заявлением о краже обратился 26-летний житель одного из посёлков. Он сообщил, что накануне был в гостях у своего приятеля. Когда гражданин собрался уходить домой – обнаружил отсутствие рюкзака, в котором находились ноутбук, роутер и флеш-карта. Ущерб превысил 24 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 26-летнего знакомого потерпевшего. Он пришёл в дом, где в ту ночь гостил потерпевший, когда все уже спали.

Входная дверь была закрыта на шпингалет, незваный гость открыл её с силой поятнув на себя. Проникнув в чужое жильё, гражданин похитил рюкзак, после чего скрылся. В этот же день он сбыл похищенное имущество, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. Ранее судимый мужчина находится под подпиской о невыезде.