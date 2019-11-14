Житель Карелии совершил смертельное ДТП в Ленинградской области

Новости по теме
Загрузка...
Водитель иномарки с карельскими номерами насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в соседнем регионе.
Как сообщают "Невские новости", 13 ноября в 17.20 на 81-м километре автодороги "СПб – Сортавала – Петрозаводск" 59-летний житель Карелии, управляя автомобилем Skoda Rapid, совершил наезд на 64-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина, жительница села Суходолье Приозерского района, от полученных травм скончалась на месте.
В ГИБДД Карелии "Столице на Онего" подтвердили информацию о смертельном ДТП, совершенном жителем Карелии в Ленинградской области.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
07.11.2019, 12:54
07.11.2019, 09:26
12.11.2019, 14:20
08.11.2019, 10:40
07.11.2019, 09:48
Аналитика
Сегодня 11:08
Капитал
Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов рассказал о внесении изменений в Генеральный план, без которого город живет уже три года.
13.11.2019 14:59
13.11.2019 13:38
13.11.2019 09:01
11.11.2019 14:35
Чтиво
11.11.2019 01:42
Без политики
Юноша, обвиняемый в смерти трех подростков на Ладоге в Карелии, сказал в суде "последнее слово".
06.11.2019 14:44
05.11.2019 15:03
05.11.2019 14:33
Медиа
Опрос
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
Комментарии