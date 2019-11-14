Житель Карелии совершил смертельное ДТП в Ленинградской области

Водитель иномарки с карельскими номерами насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в соседнем регионе.

Как сообщают "Невские новости", 13 ноября в 17.20 на 81-м километре автодороги "СПб – Сортавала – Петрозаводск" 59-летний житель Карелии, управляя автомобилем Skoda Rapid, совершил наезд на 64-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина, жительница села Суходолье Приозерского района, от полученных травм скончалась на месте.

В ГИБДД Карелии "Столице на Онего" подтвердили информацию о смертельном ДТП, совершенном жителем Карелии в Ленинградской области.