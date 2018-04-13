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Новости. Общество
14:42, 13 Апреля 2018

Житель Карелии спас тонущих рыбаков с помощью собачьего поводка

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Два рыбака попали в беду на Ладожском озере в Лахденпохском районе республики.

По данным МЧС, 11 апреля около 16.00 двое рыбаков, жители поселков Хийтола и Куликово, возвращаясь домой, провалились в майну под лед в 10 метрах от берега в районе моста в поселке Тиурула. С берега их заметил Юрий Мишульский, житель посёлка.

"В момент происшествия я выгуливал на поводке свою собаку, – рассказал Юрий Мишульский. Увидев, что два человека провалились под лед, я быстро отстегнул собаку и с поводком направился к месту провала. Используя поводок, я помог выбраться с начала одному рыбаку, а потом и другому. В медицинской помощи они не нуждались".

После проведения мероприятий инспектора ГИМС провели беседу с участниками происшествия по правилам безопасности на льду в весенний период.

"Отрадно видеть, что, даже не будучи спасателем, неравнодушный человек смог оказать помощь двум рыбакам, провалившимся под лед, – отметил Юрий Истранин, старший государственный инспектор Лахденпохского инспекторского участка ГИМС ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Республике Карелия". – Хочется выразить огромную благодарность Юрию Мишульскому за мужество и своевременные грамотные действия. Честь и хвала ему!".

Инспекторы ГИМС напоминают, если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в чрезвычайную ситуацию, срочно звоните по телефону – 101.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-13 14:49:48
Концовка. Тем же поводком были выпороты за сараями. Так должно быть.
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