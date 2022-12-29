Житель Карелии спьяну использовал гвоздодер, чтобы разобраться с женой

Пьяная ссора привела к печальным последствиям у семейной пары из Медвежьегорска, сообщили в местном суде.
Медвежьегорский суд признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как выяснилось, преступление было совершено в июле 2022 года. Житель Медвежьегорска в пьяном состоянии поругался со своей женой — она, впрочем, также была пьяна. Во время ссоры мужчина схватил гвоздодер и трижды ударил им спутницу жизни в грудь, а также по ноге. Женщина получила перелом ребер.
На судебном заседании горе-муж признал свою вину. В результате суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком также на 3 года.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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