Житель Карелии спьяну использовал гвоздодер, чтобы разобраться с женой

Пьяная ссора привела к печальным последствиям у семейной пары из Медвежьегорска, сообщили в местном суде.

Медвежьегорский суд признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как выяснилось, преступление было совершено в июле 2022 года. Житель Медвежьегорска в пьяном состоянии поругался со своей женой — она, впрочем, также была пьяна. Во время ссоры мужчина схватил гвоздодер и трижды ударил им спутницу жизни в грудь, а также по ноге. Женщина получила перелом ребер.

На судебном заседании горе-муж признал свою вину. В результате суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком также на 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.