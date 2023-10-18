Житель Карелии спрятал украденный женский велосипед в болоте возле своего дома

Молодой человек из Калевальского района вскрыл чужой гараж, но почти все украденное растерял, сообщили в МВД республики.

В полицию Калевальского района обратился местный житель, заявивший, что кто-то обокрал его гараж, доставшийся в наследство от отца. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Полицейские быстро нашли 26-летнего подозреваемого. Молодой человек во всем признался, рассказав, что выломал замок и вынес из гаража женский велосипед, автомобильный сабвуфер и инструменты. Велосипед он спрятал в болоте у дома, чтобы его сожительница ничего не узнала, а затем обменял у приятеля на запчасти для компьютера. Сабвуфер мужчина подарил знакомому, а инструменты растерял.

Расследование уголовного дела завершилось, оно было отправлено в суд.