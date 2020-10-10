Житель Карелии, спускавшийся по водосточной трубе многоэтажки в Санкт-Петербурге, сорвался с высоты третьего этажа

Трагикомичный случай произошёл накануне вечером в Приморском районе Петербурга.

Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

В минувшую субботу, 10 октября, в 19.42 в полицию позвонил 20-летний студент и заявил, что ждал такси, когда из окна пятого этажа дома № 39 на Сердобольской улице по водосточной трубе стал выбираться мужчина. В районе третьего этажа он не удержался и упал. Мужчина находился в сознании и был пьян.

Прибывшие на место врачи оказали пострадавшему первую помощь, после чего он от госпитализации отказался и ушёл в неизвестном направлении.

Полицейские опросили жильца коммунальной квартиры на пятом этаже, из окна которой предположительно вылез мужчина.

Однако 52-летний жилец заявил, что посторонних в квартире не было и из окна никто не выходил. Врачам пострадавший представился 41-летним уроженцем Карелии. Выясняются все обстоятельства произошедшего.