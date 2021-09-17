Житель Карелии убил работника строительной организации и сбежал

В Сегеже мужчина совершил убийство в строительной бытовке, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 15 сентября в строительной бытовке, расположенной вблизи дома №2 по ул. Лейгубская в Сегеже, мужчина в ходе конфликта по причине личных неприязненных отношений нанес потерпевшему кухонным ножом два удара в грудь, после чего скрылся с места преступления.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан 43-летний житель Медвежьегорского района.

В настоящее время подозреваемый арестован. Расследование уголовного дела продолжается.