В Карелии местный житель убил женщину поленом

Мужчину арестовали, сообщили на сайте Пудожского районного суда.

Суд избрал жителю поселка Красноборский меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ему предъявлено обвинение по факту совершения убийства – мужчина нанес женщине несколько ударов поленом в область головы, от чего потерпевшая скончалась на месте преступления.