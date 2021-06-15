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Житель Карелии убил знакомого из-за разбитого оконного стекла

Новости. Криминал
16:56, 16 Июня 2021
фото: © shutterstock.com

Ссора из-за разбитого оконного стекла завершилась для одного из участников в морге, а другого привела за решетку, сообщили на сайте Прионежского районного суда.

Суд вынес приговор жителю Прионежского района за причинение тяжкого вреда здоровью.

Как следует из материалов дела, мужчина, в пьяном состоянии поссорившись с потерпевшим, начал избивать его. Поводом к драке послужило разбитое потерпевшим оконное стекло и высказанные им же оскорбления.

От полученных ударов оппонент подсудимого скончался до приезда скорой помощи.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил обвиняемого к реальному лишению свободы на 8 лет.

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