Житель Карелии, убив односельчанина, продолжил преступную деятельность

Завершено уголовное дело в отношении жителя Ледмозера, забившего насмерть одного человека и ограбившего другого, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Муезерского района утвердил обвинительно заключение по уголовному делу в отношении жителя поселка Ледмозера, обвиняемого в убийстве человека и грабеже.

Как мы писали ранее, в конце марта 2021 года 48-летний обвиняемый пил спиртное вместе со своим знакомым в поселке Ледмозеро. Во время застолья собутыльники поссорились. Обвиняемый жестоко избил товарища, который из-за полученных травм скончался.

Однако и после этого мужчина не унялся — возле поселкового кафе от отнял мобильный телефон у одного из жителей Ледмозера.

После вручения мужчине копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Муезерский районный суд.