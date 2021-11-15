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Житель Карелии, убив односельчанина, продолжил преступную деятельность

Новости. Криминал
13:42, 26 Ноября 2021
фото: © unsplash

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Завершено уголовное дело в отношении жителя Ледмозера, забившего насмерть одного человека и ограбившего другого, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Муезерского района утвердил обвинительно заключение по уголовному делу в отношении жителя поселка Ледмозера, обвиняемого в убийстве человека и грабеже.

Как мы писали ранее, в конце марта 2021 года 48-летний обвиняемый пил спиртное вместе со своим знакомым в поселке Ледмозеро. Во время застолья собутыльники поссорились. Обвиняемый жестоко избил товарища, который из-за полученных травм скончался.

Однако и после этого мужчина не унялся — возле поселкового кафе от отнял мобильный телефон у одного из жителей Ледмозера.

После вручения мужчине копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Муезерский районный суд.

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