Пьяное застолье в поселке Карелии закончилось жестоким убийством

В поселке Ледмозеро Муезерского района мужчина забил до смерти своего собутыльника.

По сообщению Следкома Карелии, в конце марта 2021 года 48-летний обвиняемый распивал спиртное вместе со своим знакомым в поселке Ледмозеро. Во время застолья собутыльники поссорились. Обвиняемый жестоко избил товарища, который из-за полученных травм скончался.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пенсионер в Карелии зарезал односельчанина.