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Новости. Криминал
12:44, 04 Апреля 2018

Житель Карелии, убивший приятеля в пьяном угаре, отправится под суд

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Он может провести в заключении до 15 лет.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Карелии, Следственным отделом по Сегеже закончено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь на 24 августа 2017 года обвиняемый, находясь дома в городе Сегежа, в ходе распития спиртного поссорился со своим знакомым и ножом причинил ему множественные колото-резаные ранения. Очевидцы, присутствовавшие на месте происшествия, вызвали потерпевшему скорую медицинскую помощь, он был доставлен в лечебное учреждение, но не выжил. Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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