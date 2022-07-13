Житель Карелии ударил кулаком в лицо полицейского и получил условный срок

В Кемском районе 35-летний мужчина признан виновным в применении насилия к представителю власти, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, в апреле житель Кеми, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции, куда его привели для составления материала об административном правонарушении. У входа в здание мужчина ударил кулаком в лицо стоявшего рядом сотрудника полиции.

Кемский городской суд приговорил дебошира к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, жительницу Карелии оштрафовали за удар в лицо полицейского.