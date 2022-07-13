Жительницу Карелии оштрафовали за удар в лицо полицейского

Жительница Кондопоги выслушала приговор по обвинению в публичном оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника полиции.

47-летняя женщина осуждена за применение насилия к представителю власти и публичное оскорбление представителя власти. Об этом сообщает Следком.

Суд установил, что в ноябре прошлого года ночью сотрудники патрульно-постовой службы в ходе патрулирования улиц Кондопоги заметили подсудимую, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения и распивающую в общественном месте спиртное.

Подсудимая публично высказала оскорбления в адрес полицейских и ударила рукой в лицо одного из них.

Кондопожский суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа на сумму 25 тыс. рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с подсудимой 20 тыс. рублей в пользу потерпевшего. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске посетительница кафе ударила бармена бутылкой по голове и попала в полицию.