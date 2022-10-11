Житель Карелии ударил ножом 19-летнего брата и пришел в полицию с повинной

В Кеми молодой человек подозревается в покушении на убийство родного брата.

Возбуждено уголовное дело в отношении 22 – летнего жителя Кеми, подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщает Следком Карелии.

По данным следствия, вечером 5 октября пьяный молодой человек, находясь на кухне у своего 19 - летнего родного брата, в ходе конфликта ударил юношу ножом в грудь. Благодаря своевременной госпитализации и оказания квалифицированной медицинской помощи, потерпевший остался жив.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, житель Карелии зарезал женщину во время ссоры.