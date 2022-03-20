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Житель Карелии ударил односельчанку ногой по лицу и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
10:34, 21 Марта 2022
фото: © rostoday.com

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В Пряжинском районе женщина поступила в больницу после ссоры с односельчанином.

В полицию поступила информация о том, что 37-летняя жительница одного из посёлков поступила в медучреждение с травмами. Стражи порядка выяснили, что к инциденту причастен знакомый потерпевшей — 33-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Односельчане поссорились. Мужчина разозлился и ударил женщину ногой по лицу. После этого он отправился домой, а пострадавшая вызвала бригаду скорой помощи. Впоследствии полученная травма была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, житель Карелии обвинил возлюбленную в неверности и ударил ее три раза ножом в грудь.

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