Житель Карелии ударил односельчанку ногой по лицу и стал фигурантом уголовного дела

В Пряжинском районе женщина поступила в больницу после ссоры с односельчанином.

В полицию поступила информация о том, что 37-летняя жительница одного из посёлков поступила в медучреждение с травмами. Стражи порядка выяснили, что к инциденту причастен знакомый потерпевшей — 33-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Односельчане поссорились. Мужчина разозлился и ударил женщину ногой по лицу. После этого он отправился домой, а пострадавшая вызвала бригаду скорой помощи. Впоследствии полученная травма была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, житель Карелии обвинил возлюбленную в неверности и ударил ее три раза ножом в грудь.