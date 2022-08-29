Житель Карелии ударил знакомого ножом в спину и потерял свободу на 6,5 лет

В Костомукше осужден местный житель, который пытался зарезать знакомого, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в Костомукше 38-летний местный житель ночью распивал алкоголь в общежитии, где поссорился с соседом. Позже конфликт перерос в драку.

После инцидента мужчина, затаив обиду, направился к себе в комнату, где взял нож, затем вернулся на место конфликта и нанес оппоненту ножом удар в затылок и не менее двух ударов в спину. В ходе борьбы пострадавшему удалось повалить нападавшего и прижать руку, в которой находился нож, к полу. Оказавшиеся рядом другие жильцы общежития помогли вытащить нож из руки злоумышленника и вызвали скорую помощь.

Вследствие активного сопротивления и своевременно оказанной медицинской помощи жизнь потерпевшего была спасена.

Суд по предложению государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, осужденный был взят под стражу в зале суда.