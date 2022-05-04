Житель Карелии уехал из гостей на чужом велосипеде и стал фигурантом уголовного дела

В Медвежьегорском районе мужчина нес мог пройти мимо велосипеда, оставленного хозяином на улице.

В полицию обратился 45-летний житель одного из поселков Медвежьегорского района: у него пропал велосипед стоимостью 5 000 рублей. Мужчина рассказал, что буквально на несколько минут оставил его у подъезда, а когда вернулся, на месте не нашёл. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 38-летний житель Медвежьегорска. Мужчина признался, что в тот день приехал в посёлок к приятелю, который живет в одном доме с потерпевшим. Приметив чужой велосипед, он увёз его домой и планировал оставить себе. Полицейские изъяли трофей, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в МВД республики привели статистику по угонам двухколесного транспорта в 2022 году.