Стало известно, как часто в Карелии угоняют велосипеды

В МВД республики привели статистику по угонам двухколесного транспорта в 2022 году.

В полицию Карелии с начала 2022 года поступило 43 сообщения о кражах велосипедов. Так, за прошедшую неделю у жителей Карелии угнали 15 велосипедов, 5 из которых были зарегистрированы в Петрозаводске. К примеру, у одного из жителей карельской столицы 20 апреля похитили приметный транспорт с фиолетовой рамой и белыми крыльями, припаркованный у кафе.

В полиции отмечают, что владельцы велосипедов зачастую хранят свой транспорт в общих подъездах и не оборудуют антикражными устройствами.

Так, 23-летний курьер лишился велосипеда, оставив его буквально на пару минут у подъезда, когда относил заказ клиенту. Полицейские выяснили виновного — 38-летний петрозаводчанин увидел велосипед и взял его покататься, а после решил оставить себе. Теперь фигурант, ранее не имевший проблем с законом, находится под подпиской о невыезде, против него возбуждено уголовное дело.

Ране в Петрозаводске курьер также остался без велосипеда — оставленный у подъезда транспорт угнал рецидивист, который тут же продал велосипед.