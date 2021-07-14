Житель Карелии, угрожавший ножом росгвардейцу, отправится на год в колонию

В Питкярантском районе 28-летний мужчина получил год колонии-поселения за угрозу применения насилия в отношении сотрудника Росгвардии, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в один из майских дней 2020 года в продуктовом магазине обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл алкоголь, на просьбу оплатить товар продемонстрировал продавцам нож. Прибывшие по вызову на сигнал «тревога» росгвардейцы пытались успокоить молодого человека, однако мужчина не реагировал, продолжал вести себя агрессивно. Он стал угрожать применением ножа в отношении одного из сотрудников Росгвардии. В дальнейшем мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

Обвиняемый вину в суде не признал, от дачи показаний отказался. Исследовав представленные стороной обвинения доказательства, суд признал установленной в его действиях угрозу применения насилия в отношении представителя власти.

В суде выяснилось, что по месту жительства 28-летний любитель бесплатного спиртного характеризуется неудовлетворительно, не работает. В результате с учетом всех обстоятельств совершения преступления, мужчине назначено наказание в виде 1 года колонии-поселения.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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