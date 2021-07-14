Реклама
Прислать новость
«Придется потерпеть»: Стало известно, почему разворотили дорогу на самом популярном дачном направлении в Карелии (ФОТО и ВИДЕО) 6
Сегодня 10:46
Суд в Карелии выселил жильцов из квартир, где они давно не появлялись
Сегодня 07:25
В Карелии определился подрядчик, готовый достроить «главную неудачу спортивного года» 2
Сегодня 10:24
Эксперт предупредил, по каким ссылкам в интернете нельзя ходить 7
14.07.2021 21:30

Житель Карелии, угрожавший ножом росгвардейцу, отправится на год в колонию

Новости. Криминал
17:40, 15 Июля 2021
фото: © Архив ТАСС/EPA/ALI AL

В Питкярантском районе 28-летний мужчина получил год колонии-поселения за угрозу применения насилия в отношении сотрудника Росгвардии, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в один из майских дней 2020 года в продуктовом магазине обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл алкоголь, на просьбу оплатить товар продемонстрировал продавцам нож. Прибывшие по вызову на сигнал «тревога» росгвардейцы пытались успокоить молодого человека, однако мужчина не реагировал, продолжал вести себя агрессивно. Он стал угрожать применением ножа в отношении одного из сотрудников Росгвардии. В дальнейшем мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

Обвиняемый вину в суде не признал, от дачи показаний отказался. Исследовав представленные стороной обвинения доказательства, суд признал установленной в его действиях угрозу применения насилия в отношении представителя власти.

В суде выяснилось, что по месту жительства 28-летний любитель бесплатного спиртного  характеризуется неудовлетворительно, не работает. В результате с учетом всех обстоятельств совершения преступления, мужчине назначено наказание в виде 1 года колонии-поселения.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, пойманный на дороге пьяный водитель в Карелии обматерил полицейского и теперь пойдет под суд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

Сегодня 13:27
Капитал
«Как содрать, а не заработать» 2
Парламент Карелии поддержал предложение главы республики о введении в регионе курортного сбора.
Жить и работать на малой родине 3
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 18
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 9
07.07.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 7
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 4
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»