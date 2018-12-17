Житель Карелии украл аккумуляторы и рассчитался с долгами

В полицию Суоярвского района обратились двое горожан с заявлениями о краже аккумуляторов, сообщили в МВД Карелии.

Мужчины рассказали, что из принадлежащих им автомобилей, которые были припаркованы у дома, похищены аккумуляторы. Совокупный ущерб превысил 13 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 19-летнего жителя поселка Эссойла Пряжинского района.

По версии правоохранителей, он на своём автомобиле ноябрьским днем приехал в Суоярви, где в одном из дворов похитил с двух машин аккумуляторы. Впоследствии он сдал их в пункт приёма металла, а на незаконно добытые средства заправил свою машину, а также раздал долги.

На мужчину завели уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время устанавливается его причастность к серии аналогичных краж в Карелии.