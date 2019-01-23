Житель Карелии украл более 80 литров топлива с предприятия

В полицию Прионежского района обратился представитель ресурсодобывающего предприятия с заявлением о краже топлива, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что кто-то похитил более 80 литров топлива.

Полиция установила подозреваемого, 37-летнего местного жителя. Он является работником данной организации.

По версии следствия, в течение нескольких недель он сливал с дробильной установки дизельное топливо, а затем прятал канистры на охраняемой территории. В дальнейшем гражданин планировал вывезти топливо на своtм автомобиле, но не успел и был задержан полицией.

На подозреваемого завели уголовное дело.