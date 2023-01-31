Житель Карелии украл и пропил лодку земляка

Полиция Прионежского района Карелии расследует уголовное дело о краже лодки.

В полицию Прионежья поступило заявление от жителя одного из сел. Он обнаружил, что кто-то проник в его хозяйственную постройку и украл лодку стоимостью 20 тысяч рублей.

По версии правоохранительных органов, к преступлению оказался причастен 31-летний односельчанин потерпевшего.

Мужчина во всем признался и рассказал, что искал деньги на выпивку. Лодку он продал знакомому пообещав, что позже принесет весла.



Но, как только пьющий злоумышленник получил задаток в тысячу рублей, о веслах он забыл. Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже, рассказали в МВД Карелии.